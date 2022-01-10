8,5 тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска в новогодние праздники. Фото: администрация Иркутска

В новогодние праздники с улиц Иркутска вывезли 8,5 тысяч тонн снега. С 1 по 9 января в столице Прангарья в круглосуточном режиме работали от 60 до 100 единиц техники и 200 человек. Особое внимание было уделено противогололедной обработке, так как из-за сильных перепадов дневных и ночных температур быстро образуется наледь. Проводилась отсыпка на перекрестках, подъемах, спусках, крутых поворотах и остановках общественного транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– До 5 января нами проведен основной объем работы по вывозу снега. В последние дни декабря прошел снегопад, поэтому в расчистке дорог, тротуаров и общественных пространств было задействовано до 100 единиц спецтехники, – отметил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

Основные работы по вывозу снега проводились в вечернее и ночное время, чтобы не осложнять движение транспорта.

Напомним, вечером 10 января, ожидается слабый снег. Водителей просят быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

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