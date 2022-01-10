Уголовное дело возбудили из-за халатности при закупке жилья для детей-сирот в Иркутской области Фото: Олег УКЛАДОВ

СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц министерства имущественных отношений Иркутской области. Региональной прокуратурой была проведена проверка по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Установлено, что в Приангарье на учете состоит почти 10 тысяч человек, имеющих право на получение квартиры. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В 2021 году в рамках областной госпрограммы региональному профильному министерству на обеспечение сирот жильем из регионального и федерального бюджетов было выделено свыше 1 миллиарда рублей, - рассказали в ведомствах.

Больше полутора тысяч детей-сирот получили новые квартиры. Однако во время прокурорской проверки было выявлено, что выделенные деньги не были освоены в полном объеме, из-за чего в бюджет вернулось больше 279 миллионов рублей. Целевые показатели не были достигнуты, запланированное количество людей в 2021 году не получили жилье.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле прокурора области.

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