Грипп подтвердили у 33 взрослых и 68 детей в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за первую неделю нового года в больницы с признаками ОРВИ обратились 3534 человека, из них 1525 - дети. Лабораторно диагноз грипп подтверждён у 33 взрослых и 68 детей. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Во всех возрастных группах населения отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости, - отметили в ведомстве.

По данным еженедельного мониторинга показатель заболеваемости ОРВИ по области ниже эпидемического порога на 76%. При этом от гриппа привито 35,8% жителей Приангарья.

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