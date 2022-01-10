Ресторан в центре Иркутска поймали на работе после 23:00 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области возбуждено административное производство в отношении ресторана в областном центре. 8 января во время рейдов заведение поймали на работе после 23:00, несмотря на действующие антиковидные меры. Теперь ресторану грозит штраф от тридцати до трехсот тысяч рублей в зависимости от статуса ответственного лица. Также в случае повторного нарушения заведение могут закрыть на срок до 90 дней. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– У организаций торговли товарами не первой необходимости, а также общепита, в обязанность входит проведение проверки QR-кодов и медицинских документов у посетителей, – отметила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

В новогодние праздники, с 1 по 9 января, в Иркутской области проверили 150 объектов торговли и общепита в Иркутске, Саянске, Тулуне, поселках Залари, Куйтун, Листвянка, Ключи, Магистральный, Улькан и селе Еланцы. Основные нарушения касались соблюдения масочного режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15 пациентов с диагнозом COVID-19 умерли за сутки в Иркутской области. В Приангарье выявлено еще 288 случаев заражения. (подробности)

Грипп подтвердили у 33 взрослых и 68 детей в Иркутской области за неделю. За первую неделю 2022 года в больницы с признаками ОРВИ обратились 3534 человека. (подробности)