В Братске задержали парней, которые забрались на городскую елку

Сломанные ветки и разбитые елочные шары – так закончилась шалость двух молодых людей в Братске. Ночью с 4 на 5 января камера наблюдения в районе Дворца Искусств сняла, как двое неизвестных перелезли через ограждение и забрались на главную городскую елку. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В дежурную часть полиции оба участника инцидента доставлены нарядом вневедомственной охраны Росгвардии, - отметили в ведомстве. - Ими оказались 22-летний неоднократно судимый житель Тулуна и его 19-летний знакомый из Нижнеудинска.

Теперь за свою шалость приятелям придется ответить по закону. Их обвиняют в порче муниципального имущества.

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