Девочка провалилась под лед на острове Конный в Иркутске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школьница провалилась под лед на острове Конный в Иркутске. Девочка кормила уток. К счастью, промокнув до нитки, ребенку удалось самостоятельно выбраться из воды и зайти в теплое помещение. Оттуда она позвонила маме. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Заехать на территорию, чтобы забрать ребенка, женщина не могла из-за большого скопления автомобилей, - рассказали в ведомстве. - Тогда она обратилась за помощью к полицейскому, который нашел девочку и на руках донес ее до машины матери.

Напомним, всего в новогодние праздники было зафиксировано 50 происшествий с несовершеннолетними. Чаще всего это ДТП, либо самовольные уходы.

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