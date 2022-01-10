Задержаны все жители Иркутской области, которые совершили тяжкие преступления в новогодние дни Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Следователи задержали всех жителей Иркутской области, которые в прошедшие новогодние праздники совершили особо тяжкие преступления. Всего, с 1 по 9 января в Приангарье было возбуждено 10 уголовных дел по убийствам и покушениям на убийство. Они были совершены в Усть-Илимске, Тайшете, Жигалово, Усть-Куте и других городах региона.

- Все преступления раскрыты, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Подозреваемые задержаны в короткие сроки. Всем им уже избрали меру пресечения.

Следователи приводят еще одну трагическую статистику. В январские праздники произошло 6 пожаров, на которых погибли 10 человек, среди которых 11-летняя девочка. Все подробности трагедий выясняются.

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