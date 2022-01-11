Доходный дом начала XX века выставили на торги в Иркутске

Историческое здание в центре Иркутска выставили на продажу за 60 миллионов рублей. Фото: Авито

Объявление о продаже трехэтажного (в том числе подвал) кирпичного здания в центре Иркутска опубликовали на сервисе «Авито». Цена дома-памятника составляет 60 миллионов рублей. Известно, что он был построен в 1917 году, здание входит в список выявленных объектов культурного наследия и требует капитального ремонта. Как сообщается на сайте «Иркипедия», ранее здание существовало как доходный дом с магазином. Второй этаж занимала мужская гимназия Иркутского отдела Русского Собрания.

- Продается красивое и узнаваемое историческое здание с земельным участком в самом центре Иркутска, - говорится в объявлении. - Расположено на 1-й линии по улице Тимирязева,32. Площадь здания 1509 кв.м., участок 15 соток.

Автор публикации отмечает, что здание отлично подойдет для использования в качестве медицинского центра, гостиницы или офиса компании. В нем имеется три отдельных входа. Располагается дом-памятник в районе Центрального рынка и Иркутской клинической больницы. Продавец обещает, круглосуточный транспортный поток по улице Тимирязева обеспечит узнаваемость и дополнительные рекламные возможности объекта.

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