Рабочий получил ожоги, спасая машины из горящего гаражного бокса в Братске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 11 января в Братске произошел пожар на промплощадке. В 9:29 поступило сообщение о том, что загорелся гаражный бокс размером 500 квадратных метров. До прибытия пожарных один из рабочих получил травмы, когда эвакуировал транспорт. Всего удалось спасти семь машин. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 10.27 пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Погибших нет, - отметили в ведомстве.

Спасатели вскрывают металлическую кровлю и обшивку для полного тушения огня. На промплощадке продолжают работать 29 человек и 8 спецмашин. Дознаватели МЧС проводят проверку.

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