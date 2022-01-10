Внеплановые проверки пассажирских автобусов пройдут в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внеплановые проверки пассажирских автобусов пригородного и междугородного сообщения пройдут в Иркутской области. Такое поручение дал губернатор Приангарья Игорь Кобзев после того, как 7 января прямо на трассе сгорел автобус "Иркутск - Усть-Илимск". Во время пожара ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

- Хорошо, что пожар в автобусе не произошел в глухом месте в северных районах области при критически низкой температуре, - отметил Игорь Кобзев. - Возникают вопросы к техническому состоянию автобуса.

Также глава региона призвал руководителей районов следить за состоянием дорог и убирать снег по установленному плану.

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