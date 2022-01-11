Иркутяне могут присоединиться к бегущему вокруг света с коляской путешественнику

Иркутяне смогут присоединиться к бегущему вокруг света с детской коляской путешественнику Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Путешественник Руслан Шакин, бегущий вокруг света с детской спортивной коляской, посетит Иркутск. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Instagram-аккаунт мужчины. Сегодня россиянин преодолевает расстояние от мыса Нордкапп на севере Норвегии к мысу Соя на севере острова Хоккайдо в Японии. Россиянин уже преодолел больше 31 тысячи километров, за его плечами Япония, Австралия, Африка, Южная и Северная Америки, Новая Зеландия, Европа. Путешественник мечтает пробежать дистанцию равную длине экватора – 40075 километров.

- Зачем? Основная причина-продолжение дела Ивана Фёдоровича Крузенштерна, только по суше, и постановка мирового рекорда пробега вокруг света без машины сопровождения, - поделился с подписчиками Руслан Шакин.

8 января мужчина покинул Москву, чтобы продолжить путь в Японию. Всех желающих спортсмен пригласил присоединиться к его путешествию, когда он будет пробегать мимо их города.

Маршрут путешественника:

Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Можга - Ижевск - Пермь - Екатеринбург - Тюмень - Омск - Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск - Улан-Удэ - Чита - Биробиджан - Хабаровск - Владивосток – Вакканай (Япония) - мыс Соя, остров Хоккайдо, Япония.

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