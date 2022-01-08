«Горы его забрали»: в Аршане погиб Евгений Антонов, опытный альпинист и инструктор из Братска. Фото: Федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области.

6 января вблизи поселка Аршан погиб Евгений Антонов, 58-летний председатель Федерации альпинизма и скалолазания Братска, опытный спортсмен и инструктор. «Горы его забрали!» - скорбит северный город…

- Вместе с еще двумя местными альпинистами Евгений планировал пешком пройти траверс, то есть взойти на два пика подряд - «Аршан» и «Броненосец», - рассказал «КП»-Иркутск начальник Северо-Западного поисково-спасательного отряда Сергей Журавлев. - Поход запланировали на 8 января, а за два дня до этого решили подняться на «Аршан» для подготовки. На обратном пути стали осторожно обходить скальный участок, но плотный снежный пласт под их ногами сорвался и «доской» полетел вниз…

Координаты, которые сообщил уцелевший альпинист. Снег сошел с точки почти у гребня горы. Фото: предоставлено Сергеем Журавлевым.

Евгений спускался первым. Его и еще одного альпиниста вместе со снегом понесло вниз. Третий участник группы шел позади, и его беда миновала.

- Он вышел на связь со мной, попросил о помощи и передал координаты: сначала с места, где остался сам, а затем - снизу, из ущелья. Их протащило вниз примерно на 700 метров, - продолжает Сергей Журавлев. - Когда уцелевший альпинист добрался до товарищей, Евгений уже не подавал признаков жизни. Разбил голову… Его напарник получил травмы, но был в сознании. Кричал…

К ночи спасатели и неравнодушные альпинисты прибыли на место, помогли раненому, а утром 7 января на вертолете МЧС вывезли его и тело погибшего в Иркутск. Третий вернулся вернулся сам вместе со спасателями.

Эвакуировали раненого и тело погибшего на вертолете. Фото: ГУ МЧС по Бурятии.

Теперь в Братске готовятся к прощанию с Евгением Антоновым. Предварительно, похороны состоятся 13 января.

- Склон, где погиб Евгений, для него буквально «ровное место». Ведь за его плечами - 40 лет альпинистского опыта, он был кандидатом в мастера спорта, инструктором второй категории, а это высокий уровень. Не раз покорял горы в Аршане, восходил и на семитысячные пики, такие как Хан-Тенгри в Тянь-Шане, - говорит Сергей. - Отличная физическая подготовка, все навыки альпинизма, любовь к экстриму, - все было при нем.

В обстоятельствах, как погиб Евгений Антонов, разбираются следователи СУ СКР по Бурятии. А в Братске тем временем траур.

«Евгений Викторович был не просто инструктором. Он наш фундамент, двигатель и затейник. Человек, который по-настоящему любил горы и природу, не мог сидеть на месте. Мы любили его за то, что он такой - всегда уверенный, всегда тянул нас за собой. Он был большим человеком! В этот раз он к нам не вернулся. Мы будем помнить…» - пишут его товарищи в соцсетях.

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