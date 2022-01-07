Спасатели эвакуировали попавших под лавину в Бурятии и доставили в Иркутск. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Туристы, которые попали под снежную лавину на пике Дружбы в Тункинских гольцах неподалеку от курортного местечка Аршан в Бурятии, доставлены в Иркутск. К сожалению, один из из них погиб, второй получил травмы. Группа состояла из трех человек, свой маршрут она не регистрировала. Подробности спасательной операции рассказывают в МЧС Бурятии и Байкальском поисково-спасательном отряде.

Напомним обстоятельства, которые привели к трагедии.

- Днем 6 января в МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о сходе снежной массы в горах Тункинского района в местности Пик Дружбы, - уточняют в МЧС Бурятии. - В результате происшествия пострадало двое из троих находившихся там в составе незарегистрированной группы туристов. Один из них получил травмы, один человек, к сожалению, погиб.

На помощь пострадавшим сразу была отправлена группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Когда бурятские спасатели добрались до места трагедии, была уже глубокая ночь. Снимать пострадавшего, получившего тяжелые травмы, вниз по достаточно сложному альпинистскому маршруту ( на пик Дружбы не имеющим подготовки туристам профессионалы подниматься категорически не советуют) оказалось крайне рискованным делом. Поэтому было решено оказать ему необходимую помощь и дождаться вертолета со спасателями и врачами из Иркутска.

- Ранним утром 7 января для эвакуации пострадавшего в Тункинский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда и врачами Центра медицины катастроф на борту, - продолжают в БПСО. - Пострадавшие доставлены в город Иркутск.