До 12 лет тюрьмы грозит экс-полицейскому из Иркутска, который получил взятку иномаркой Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Иркутске перед судом предстанет бывший оперативный дежурный отдела полиции №9. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, задержанный передал мужчине взятку 30 тысяч рублей и машину Тойота «Креста» стоимостью 185 тысяч рублей, чтобы его не депортировали на родину. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.

- Следователи СК совместно с сотрудниками полиции установили, что взяткополучатель обманным путём переоформил автомобиль на своего знакомого, однако пользовался им сам, - отметили в ведомстве.

На допросе мужчина признал свою вину. Из органов внутренних дел его уволили. Сейчас экс-полицейский находится под домашним арестом. Обвиняемому грозит штраф от двух до четырех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, что является максимальный наказанием.

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