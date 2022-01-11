Школьники вывели из горящего дома беременную женщину с двумя детьми в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Крупный пожар произошел вечером 10 января в селе Введенщина Шелеховского района. Загорелся деревянный жилой дом на улице Мира. В любую минуту огонь мог перекинуться на соседние участки. Сообщение о случившемся поступило в пожарно-спасательную службу в 18:55. Когда спасатели прибыли к месту, частично обрушились потолок и крыша, пламя охватило веранду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Как выяснили дознаватели МЧС России, в доме на момент возгорания находились беременная женщина и двое её малолетних детей. В это время мимо проходили двое подростков Виктор Носонов и Данил Мазур. Парни услышали женский крик «помогите, пожар!» и бросились на помощь, - рассказали в ведомстве.

Подростки рассказали, что вход был охвачен огнем, а открыть пластиковое окно не получалось. Разбив стекло, Данил Мазур забрался внутрь и подал другу Виктору через окно двух малышей. Затем школьники вдвоем помогли беременной женщине вынести из горящего дома технику и документы. В региональном МЧС решают вопрос о поощрении подростков.

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