Дорожные службы Иркутска работают в усиленном режиме после снегопада. Фото: администрация Иркутска

Около 100 спецмашин вышли на уборку улиц Иркутска после снегопада. В первую очередь прометаются проезжие части, и проводится посыпка противогололедными материалами. В приоритете спуски, повороты, затяжные подъемы и улицы с большим трафиком. Вместе с тем от снега, как вручную, так и с помощью техники, очищают тротуары, остановки и пешеходные переходы. Об этом сообщают в официальном Instagram-аккаунте администрации Иркутска.

– Снегопад закончился утром, поэтому к часу пик невозможно было провести разметание снега на дорожном полотне. После спада трафика на уборку улиц вышло порядка 100 единиц техники и сейчас продолжаем работать, – отметили в дорожной службе Иркутска.

На правом берегу областного центра уборкой снега занимаются 120 человек и более 40 единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины КамАЗ с навесным оборудованием, самосвалы, тракторные щетки и погрузчики. На левом берегу работают 100 человек и около 60 спецмашин.

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