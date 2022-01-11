Три человека попали в больницу после тройного ДТП под Нижнеудинском

Три человека пострадали в тройном ДТП под Нижнеудинском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Тройное ДТП произошло в районе населённого пункта Куряты на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Столкнулись «ВАЗ 21060», «ГАЗ 22171» и «Тойота Лэнд Крузер». На месте работают инспекторы ГИБДД. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате аварии получили травмы и госпитализированы 32-летний водитель грузо-пассажирской газели, 19-летний водитель и 27-летний пассажир отечественного седана, - рассказали в ведомстве.

При этом водитель японского внедорожника не пострадал.

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