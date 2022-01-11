Автобус №13 сгорел на остановке Школьная в Иркутске. Фото: группа "Сводка 38"

Пассажирский автобус №13 загорелся вечером, 11 января в Иркутске. ЧП произошло на остановке Школьная в Ново-Ленино. К счастью, все 20 пассажиров успели быстро выбежать из салона.

- Никто не пострадал, - уточнили в пресс-службах ГУ МЧС России по Иркутской области и администрации Иркутска. – Пожар потушили прибывшие спасатели.

Добавим, что свою проверку по факту пожара начала прокуратура Ленинского района Иркутска.

Судя по видео с места пожара, опубликованном в соцсетях, автобус сгорел полностью. Причину ЧП выясняют дознаватели МЧС. Напомним, это уже не первый сгоревший автобус в Приангарье с начала этого года. 7 января прямо на трассе сгорел автобус "Иркутск - Усть-Илимск". Во время пожара ни водитель, ни пассажиры не пострадали. После этого губернатор Приангарья Игорь Кобзев поручил провести внеплановые проверки пассажирских автобусов.