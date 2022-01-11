Новое оборудование и посуду закупили для 40 школ Иркутска. Фото: администрация Иркутска

В 2021 году новая посуда и профессиональное кухонное оборудование поступили в столовые 40 школ Иркутска. За счет средств экономии на эти цели было направлено 18 миллионов рублей. Так, для школы №32, где обучаются около 1400 учеников, закупили плиты, пароконвектоматы, жарочные шкафы и линии раздачи. Пищеблоку учебного учреждения требуется капитальный ремонт. Для этого уже разработана проектно-сметная документация. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В 2021 году на условиях софинансирования из областного и городского бюджетов провели капремонт пищеблоков в четырех иркутских школах: № 12, 65, 43, 11, - рассказали в администрации областного центра. - Еще две столовые в школах № 14 и № 20 отремонтировали за счет муниципальных средств.

Также в 2022 году будет проведена модернизация столовых в пяти школах Иркутска: № 6, 35, 55, 21, 63.

Вместе с этим в районе улицы Верхняя набережная планируется построить трехэтажную школу на 1650 мест, чтобы разгрузить школу №32. Сейчас идет работа по оформлению земельного участка.

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