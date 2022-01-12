Кинотеатр «Звездный» закрылся в Иркутске на неопределенный срок Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Кинотеатр «Звездный» в Иркутске закрылся. Возможно, на время. Но о сроках возобновления работы пока не говорится. Об этом сообщила администрация развлекательного комплекса «Звездный» в соцсетях.

- К большому сожалению, кинотеатр «Звездный» приостанавливает свою работу на неопределенный срок, - гласит сообщение. - Спасибо что были с нами.

Отмечается, что закрыт только кинотеатр, остальные развлекательные организации в здании на Декабрьских Событий, такие, как боулинг продолжают работать.

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