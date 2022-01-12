Теннисист из Братска Данил Панарин стал первой ракеткой России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Теннисист из Братска Данил Панарин стал первой ракеткой России в категории до 19 лет. Об этом в социальных сетях сообщил его тренер Эдуард Гулькин. Из 17 турниров, в которых спортсмен принял участие, 10 стали рейтинговыми. Во всех соревнованиях в 2021 году он набрал 4513 очков.

Напомним, в 2021 году спортсмен стал обладателем юниорского Кубка Дэвиса. Также братчанин Данил Панарин является единственным спортсменов из Иркутской области, вошедших в ТОП-100 российских теннисистов до 19 лет. Во взрослой категории Панарин занимает 25 строчку рейтинга.

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