17 жителей Иркутской области умерли от коронавируса 12 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 12 января в Иркутской области за сутки выявлено 254 случая заражения коронавирусом. 115 из них зафиксировали в областном центре, 15 в Ангарске, 7 в Черемхова и 6 в Братске. Число заболевших в регионе с начала пандемии увеличилось до 160 613. В больницах Приангарья лечение проходят 1900 пациентов с диагнозом COVID-19, что на 51 меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- В Приангарье за последние сутки с болезнью справились 374 человека. С начала пандемии число выздоровевших в регионе достигло 150 011, - рассказали в оперштабе.

К сожалению были зафиксированы и летальные случаи. Так, от COVID-19 за сутки скончались 17 жителей Приангарья. Еще 595 пациентов умерли от иных, не связанных с коронавирусом заболеваний.

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