При попытке заработать в Instagram врача из Иркутска развели на миллионы

В Иркутске интернет-мошенники украли у врача 5,5 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рекордную для Иркутской области сумму в первые дни нового года "подарила" мошенникам медик из Иркутска. 46-летняя заведующая отделением одной из больниц города сама нашла рекламу о заработке в Instagram. С ней связались "представители" компании, которые предложили ей установить на телефон специальное приложение и дальше следовать указаниям. Женщина согласилась. Обман продолжался три месяца. За это время женщина на налоги, страховки и штрафы потратила 2,8 миллионов рублей. которые несколько лет откладывала на квартиру для сына. Еще 2,7 миллиона рублей обманутый врач взяла в кредит и также перевела на счета псевдоброкеров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Обман открылся, когда женщина безрезультатно попыталась вывести деньги, но вместо получения средств слышала от «помощников» требования о переводе все новых сумм. Осознав, что стала жертвой мошенников, иркутянка обратилась в полицию, - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено углоовное дело по статьте «Мошенничество». Полиция разыскивает мошенников. Всего с начала 2022 года от действий телефонных и интернет-мошенников в Иркутской области пострадали 25 человек.

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