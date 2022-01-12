3 человека погибли на пожарах в Иркутской области 11 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

11 января в Иркутской области произошло 17 пожаров, на которых погибли три человека. В 14:24 в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме на улице Розы Люксембург горит квартира. 5 человек эвакуировались самостоятельно. 80-летнюю женщину спасатели нашли без признаков жизни, лежащей на горящем диване. Дознаватели выясняют причины случившегося, однако, по предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Вечером того же дня, в 20:24, на телефон «112» поступило сообщение о пожаре в Качуге. На улице Совторговли горела квартира в двухквартирном жилом доме, - рассказали в ведомстве. - На место пожара прибыли два подразделения пожарно-спасательных расчёта. К этому времени огнём была охвачена веранда дома. Соседи, вызвавшие пожарных, сообщили о том, что в доме находятся люди.

При тушении пожара спасатели обнаружили двух погибших – 61-летнего мужчину и 62-летнюю женщину. Скорее всего, пара спала в момент, когда огонь начал распространяться от электрического щита.

Также в ведомстве отметили, что в посёлке Качуг в первые дни нового года произошло уже три пожара. Государственные инспекторы по пожарному надзору проанализируют причины трагедий и проведут профилактическую работу. Всего с начала года в Иркутской области произошло 192 пожара, на которых погибли 13 человек, еще 9 человек получили травмы.

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