В Иркутской области многоквартирные дома незаконно отремонтировали на 17 миллионов рублей

В Иркутской области незаконно отремонтировали многоэтажные дома на 17 миллионов рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Иркутской области установила, что в Свирске при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов были незаконно использованы средства, собранные с жителей других муниципальных образований региона. Работы обошлись в 17 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области.

- Материалы проверки прокуратура направила в ГУ МВД России по Иркутской области для решения вопросам об уголовном преследовании, - отметили в региональной прокуратуре. - По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием).

Эта статья предусматривает штраф и лишение свободы сроком до 5 лет.

Расследование уголовного дела и его результаты на контроль взяла прокуратура Иркутской области.

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