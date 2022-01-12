Житель Усть-Илимска зарезал незнакомца ножом на парковке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

32-летний житель Усть-Илимска ответит в суде за убийство незнакомца. По версии следствия, ночью 8 января между обвиняемым и погибшим произошла ссора. На парковке возле бара мужчины начали драться, но один из них схватился за нож. Он несколько раз ударил обидчика в грудь и живот, от чего 43-летний сибиряк погиб на месте. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Причастность обвиняемого к совершенному преступлению подтверждается его показаниями, допросом свидетелей, проверкой показаний на месте, а также иными материалами уголовного дела, - отметили в ведомстве.

По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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