10 человек спаслись из горящего дома в Черемхове Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар 11 января произошел в деревянном доме барачного типа в Черемхово. Сообщение на телефон пожарно-спасательной службы поступило в 6 утра. Когда спасатели прибыли к месту, густой черный дым шел из окна одной из квартир. Самостоятельно эвакуировались 10 жильцов, в том числе 3 детей. Пожар потушили в течение 20 минут. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В рамках проверки по факту пожара дознаватели МЧС России установили, что очаг возгорания находился в квартире, в тот момент отсутствовали жильцы. Причиной пожара послужило замыкание оставленного без присмотра включённого телевизора, - рассказали в ведомстве.

Как оказалось, пожарный извещатель сработал в соседней квартире. Сигнал вовремя разбудил жильцов всех 14 квартир. Также в ведомстве отметили, что подобный случай произошёл 15 декабря в деревне Малиновке Черемховского района. Там пожарный извещатель спас многодетную семью.

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