До 3 лет тюрьмы грозит жителю Усолья за зверское убийство собаки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском мужчину подозревают в жестоком убийстве собаки. О том, что неизвестный на улице Карла Либкнехта пугает соседей, размахивая молотком, в полицию сообщил очевидец. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Главка МВД.

- Прибыв на место, сотрудники патрульно-постовой службы полиции застали мужчину с явными признаками опьянения, - рассказали в ведомстве. - В квартире ранее судимого усольчанина полицейские обратили внимание на пятна бурого цвета, похожие на кровь.

29-летний мужчина вину признал. Полицейским он рассказал, что убил питомца за то, что тот лаял. Он забил животное отверткой и молотком, а затем выбросил в окно второго этажа. Неподалеку от дома были обнаружены останки собаки.

Возбуждено уголовное дело по признакам «Жестокое обращение с животными». За это преступление мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.

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