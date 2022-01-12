Права 161 дольщика восстановили в Иркутской области Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце декабря в Иркутске закончилось строительство 45-квартирного дома по адресу Донская, 24/6. Квартиры в нем получили 11 дольщиков, которые ждали этого более 4 лет. В 2020 году фирму-застройщика объявили банкротом. Суд принял решение о передачи прав на завершение работ АО «Иркутское региональное жилищное агентство». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– В ближайшее время в эксплуатацию будет введена еще одна блок-секция на улице Донской, таким образом будут восстановлены права еще 19 дольщиков, - рассказал губернатор Иркутской области. - До конца года завершится строительство еще одной секции по этому адресу.

Всего в 2021 году в Иркутской области восстановлены права 161 участника долевого строительства. По данным на начало января 2022 года, в Едином реестре проблемных объектов региона числятся 18 долгостроев, обещанного жилья ждут 677 человек.

В 2022 году в Приангарье планируют восстановить права 251 обманутого дольщика.

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