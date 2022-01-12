Крещенские купания в Иркутске отменили из-за коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске отказались от крещенских купаний на Якоби, в храме Александра Невского. Как и в прошлом году, причиной этому стала пандемия коронавируса. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск» сообщил отец Марк Косолапов, настоятель храма им. Александра Невского.

- Сам праздник позже в храме состоится со всеми ограничениями, которые будут обозначены, в том числе - с соблюдением дистанции и масочного режима, но вот купаний не будет. Даже если разрешение получим, что вряд ли, необходимо будет успеть построить иордань, а это мы всегда начинали делать в первых числах января, - рассказал отец Марк Косолапов. - Кроме того, из-за теплой погоды в Иркутске на заливе очень тонкий лед.

В части храмов Иркутска иордани все же планируют открыть, однако окончательное решение все же зависит от эпидемиологической обстановки.

В 2022 году в областном центре службы пройдут в 26 храмах. В церквях будут действовать обязательный масочный режим и безопасная социальная дистанция.

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