В Роспотребнадзоре Иркутской области рассказали, как выявить у себя омикрон Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Специалисты Роспотребнадзора Иркутской области рассказали о новом штамме коронавируса омикроне и чем он отличается от «дельты». Они отмечают, что при заражении омикрон вызывает сильные головные боли и слабость. Потеря вкусов и обоняния у больных встречается намного реже. Наоборот, симптомы больше напоминают сезонное ОРВИ. В том числе повышение температуры до 38 градусов, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита.

- У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания, - отметили в ведомстве. - Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам.

Жителей Приангарья при появлении этих симптомов просят изолироваться и обратиться за медпомощью. Из-за высокой заразности риск подхватить омикрон особенно высок в местах скопления людей. Особенно следует избегать контактов с людьми, у которых уже наблюдаются кашель, насморк и першение в горле. Также стоит всегда пользоваться защитной маской, антисептиком и , как можно чаще мыть руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крещенские купания в Иркутске отменили из-за коронавируса. В церквях будут действовать масочный режим и безопасная социальная дистанция. (подробности)

Эксперты рассказали, когда пятая волна коронавируса придет в Иркутск. Штамм коронавируса омикрон в Иркутске выявили у взрослых. (подробности)