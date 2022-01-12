Пятую волну коронавируса в Иркутской области прогнозируют в конце января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятую волну коронавируса в Иркутской области ожидают в конце января. Об этом 12 января сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова во время прямого эфира в соцсетях. Она отметила, что в период новогодних праздников заболеваемость не увеличилась, но и не снизилась.

- По прогнозам эпидемиологов, в связи с новым штаммом омикрон, возможно, ожидать следующую волну через две-три недели, - отметила Анна Данилова.

Напомним, ранее главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев рассказал корреспонденту «КП»-Иркутск» о том, что оба очага омикрона в Приангарье семейные, и были зафиксированы в Иркутске. По словам специалиста, в ближайшее время распространение штамма омикрон в регионе неизбежно. К слову, пока выявить его в Приангарье может только одна лаборатория, которая находится в Противочумном институте.

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