Мужчина изнасиловал 60-летнюю жительницу Забайкалья в ее доме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Забайкалье задержали 38-летнего жителя одного из сел Нерчинско-Заводского района, который надругался над 60-летней женщиной. Поздним вечером, 10 января, он залез в дом к сельчанке, изнасиловал ее, совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся.

- Сейчас проводятся судебные экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Вскоре мужчине предъявят обвинение. Следователи будут настаивать на том, чтобы его заключили под стражу.

Выяснилось, что ранее задержанный уже не раз был судим, в том числе, за изнасилование. На этот раз, за каждое из преступлений мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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