Прокуратура начала проверку после многочисленных ДТП с автобусами в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокуратура Иркутской области начала проверку после того, как в январе в регионе резко возросло количество ДТП с автобусами. Напомним, вечером, 11 января в районе села Кобляково Братского района столкнулись автобус «Братск – Усть-Илимск» и два грузовика. Из 40 пассажиров, травмы получили 6 человек. Несколькими часами ранее в Иркутске дотла сгорел другой автобус. ЧП произошло на остановке Школьная. Никто не пострадал.

- Из-за неоднократных случаев аварий с участием общественного транспорта начата проверка исполнения перевозчиками и органами местного самоуправления законодательства при организации транспортного обслуживания населения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Добавим, что ранним утром, 12 января страшная авария произошла на трассе «Сибирь» в Усольском районе. Там столкнулись катафалк, перевозивший тело покойного и фура. Погибли три человека (Подробности)

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