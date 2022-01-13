Еще 282 случая заражения COVID-19 выявили в Иркутской области 13 января Фото: Александр ГЛУЗ

На 13 января в Иркутской области за сутки выявлено 282 случая заражения коронавирусом. Число заболевших в регионе с начала пандемии увеличилось до 160 895. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- В Приангарье с начала пандемии с болезнью справились 150370 человек, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так, от COVID-19 за сутки скончались 16 жителей Приангарья. С начала пандемии – 7296. Еще 596(+1) пациентов умерли от иных, не связанных с коронавирусом заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17 жителей Иркутской области умерли от коронавируса 12 января. В Приангарье за сутки выявлено 254 случая заражения. (подробности)

Пятую волну коронавируса в Иркутской области прогнозируют в конце января. Это связано с высокой заразностью штамма омикрон. (подробности)