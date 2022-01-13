Провалившегося под лед мужчину спас работник Иркутской ГЭС Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

12 января в 03:10 с помощью камеры видеонаблюдения Иркутской гидроэлектростанции был замечен мужчина, шедший по льду со стороны залива Якоби Иркутского водохранилища. По громкоговорителю его попросили остановиться, но он проигнорировал сигнал. Тогда начальник караула отряда охраны Иркутской ГЭС Николай Мальцев с рацией и фонарём направился к месту, где находился мужчина. Оттуда раздавались крики о помощи. Оказалось, что сибиряк провалился под лед. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Я подал спасательный круг, четко и очень громко начал проговаривать, что делать пострадавшему. Молодой человек паниковал, кричал, хаотично двигался – нужно было привлечь его внимание, чтобы он следовал инструкциям, - уточнил Николай Мальцев.

Температура в этот день была ниже 20 градусов. Со второго раза мужчину удалось вытащить из воды. 27-летний пострадавший рассказал, что вышел на лед, потому что был пьян и не мог оценить насколько его поступок рискован. Его госпитализировала в больницу скорая.

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