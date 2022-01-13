Стало известно, в каких городах Иркутской области будут запрещены крещенские купания

Создание иорданей в Иркутской области будет согласовывать Роспотребнадзор Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Роспотребнадзоре Иркутской области церквям в Крещение рекомендовали использовать для освящения водопроводную воду. Это поможет избежать ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. В местах, где будут расположены иордани, специалисты возьмут пробы воды для исследования. Вопросы о проведении 19 января праздника Крещение Господне обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области.

- Кроме того, в соответствии с письмом Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, необходимо ограничить участие в богослужениях лиц старше 65 лет, - отметили на заседании. - Другие посетители храмов, а также священнослужители должны носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.

Из-за тонкого льда на водоемах, а также эпидобстановки, массовые купания будут отменены в Шелеховском, Нижнеудинском, Усть-Илимском районах и городе Усть-Илимске. Создание иорданей также не планируется в Иркутске, Братске, Черемхове и других городах. Однако местные власти могут индивидуально обратиться в Роспотребнадзор о возможности проведения купаний. Вместе с этим в традиционных местах Крещенских купаний будут дежурить спасатели, медики, полицейские, должностные лица муниципалитетов, представители казачества и других общественных организаций.

По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, в праздник Крещения в обряде купания в регионе ежегодно участвует более 20 тысяч человек.

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