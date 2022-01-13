«Тойота Аллион» сбил женщину с 10-месячным ребенком в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Днем 13 января иномарка «Тойота Аллион» сбила женщину с 10-месячным ребенком на улице Сибирских Партизан в Иркутске. В момент аварии мать перевозила девочку в санках. По предварительной информации, она переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Женщину с ребенком госпитализировали в медицинское учреждение, - отметили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства аварии.

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