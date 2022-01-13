Морозы до -42 градусов ожидаются в Иркутской области 14 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

14 января в Иркутской области ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег, ветер ночью западный, северо-западный 5-10 м/с. Столбик термометра при прояснении упадет до отметок -37,-42 градусов, ночью до -27,-32. Об этом сообщают в Иркутском УГМС.

- В Иркутске 14 января температура ночью опустится до -19,-21 градуса, днём до -15,-17. Ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, ветер северо-западный до 5-10 м/с, - рассказали синоптики.

Тем временем в южных районах региона порывы ветра могут достигнуть 13 м/с. Температура при облачной погоде опустится до -18,-23 градусов, днём до -15,-20. Местами синоптики прогнозируют -25,-30 градусов.

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