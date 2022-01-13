860 контейнеров для сбора мусора установили в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

За 2021 год во всех округах Иркутска установили больше 860 мусорных контейнеров. 249 из них - для раздельного сбора ТКО. Вместе с этим в прошлом году в областном центре было оборудовано 74 новых контейнерных площадки. Региональный оператор по обращению с ТКО в рамках тарифа приобрел и установил на территории города 344 контейнера и 21 бункер. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В 2022 году размер субсидии из областного бюджета на создание контейнерных площадок в Иркутске будет увеличен и составит 12,2 миллиона рублей, - отметили в администрации областного центра. - Для сравнения, в прошлом году город получил софинансирование в размере 7,3 миллиона рублей.

Также региональный оператор по обращению с ТКО в 2022 году планирует закупит 439 контейнеров и 20 бункеров. Их установят во всех Иркутска.

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