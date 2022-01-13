Полицейские из Усть-Илимска спасли семью, которая едва не сгорела на пожаре Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Горящий двухэтажный дом дорожные инспекторы из Усть-Илимска капитан Александр Бочкарев и лейтенант Кузьма Линейцев заметили, когда патрулировали ночные городские улицы. Кроме этого, пламя подбиралось к соседнему дому. Полицейские вызвали пожарных и побежали спасать жильцов. Александр и Кузьма подбежали к зданию, до которого огонь еще не добрался и разбудили в нем семенную пару. А затем помогли им выбраться на улицу.

Что касается горящего дома, то его владелец, которым оказался пенсионер, вышел самостоятельно. Он рассказал, что в испуге, забыл в помещении телефон и поэтому не смог позвонить пожарным.

- Все спасенные жители поблагодарили полицейских за помощь, - отметили в пресс-службе Гу МВД России по Иркутской области.

Как рассказали в МВД, три недели назад Александр Бочкарев и Кузьма Линейцев помогли спасти автомобили из горящих гаражей.