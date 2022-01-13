Футболист из Иркутска Андрей Ещенко повесил бутсы на гвоздь и стал тренером московского «Спартака». Фото: официальный сайт ФК "Спартак" (Москва)

Знаменитый футболист из Иркутска Андрей Ещенко решил повесить бутсы на гвоздь. Защитник московского «Спартака», которому в феврале исполнится 38 лет закончил карьеру игрока и получил новую должность в составе красно-белых.

- Андрей Ещенко вошел в тренерский штаб нашей команды, - сообщили в пресс-службе московского «Спартака». – Андрей играл за «Спартак» с 2016 года, провел с тех пор 109 матчей, в которых забил один мяч.

Добавим, что в 2017 году в составе самого титулованного клуба России, Андрей Ещенко стал чемпионом России. Также он выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата России. Начинал свою карьеру Андрей в иркутской «Звезде». Затем поиграл в таких известных клубах как киевское «Динамо», московский «Локомотив», «Анжи» из Махачкалы, московское «Динамо», краснодарская «Кубань».

В составе сборной России Андрей Ещенко играл на чемпионате мира 2014 в Бразилии.

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