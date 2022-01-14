Детям перед операцией будут надевать очки виртуальной реальности в Иркутске. Фото: личный архив Юрия Козлова

В Иркутске детям перед операцией будут надевать очки виртуальной реальности для борьбы со стрессом. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал главный врач Иркутской областной детской больницы Юрий Козлов. Он поделился, что VR-шлем, производителем которого является Facebook, это подарок от известного фонда.

- Мы планируем провести исследование: насколько будет снижаться кортизол - гормон стресса, если пациент во время транспортировки до операционной будет погружаться в виртуальную реальность, - поделился Козлов.

Также главврач отметил, что с помощью VR-шлемов будут проходить тренировки для хирургов. Так врачи смогут изучить операцию в виртуальном режиме.

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