Полицейские из Братска помогли дальнобойщику, который съехал в кювет и застрял в сугробе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В серьезное ДТП попал водитель большегруза Скания на трассе Вилюй в Братском районе. Его фуру стянуло в кювет при повороте. При этом сам тягач остался на дороге, перегородив одну из полос дороги. Самостоятельно выехать из огромного сугроба водитель не смог. Об этом узнали инспекторы ГИБДД Эдуард Рахмангулов и Максим Лебедев, которые патрулировали трассу. Они и выехали на помощь дальнобойщику.

- Вернуть на дорогу фуру удалось только при помощи двух грузовых автомобилей, которые вызвали на место, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Спасательная операция прошла успешно.

После этого дальнобойщик, поблагодарил полицейских за помощь и поехал далее по маршруту.

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