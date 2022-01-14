Четыре жителя Иркутской области насмерть забили 45-летнего мужчину из-за обиды Фото: Ксения Вахрушева

В Иркутской области перед судом предстанут четыре жителя поселка Куйтун. Мужчин обвиняют в убийстве. Также одному из них придется ответить за нападение на полицейского. В конце декабря 2020 года компания подсудимых и их 45-летнего знакомого выпивали алкоголь. Вспомнив старые обиды, они начали ссориться, а позже начали драться. Долгое время обвиняемые били обидчика, нанося ему удары металлическими предметами. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Кроме того, один из злоумышленников, участвовавший в убийстве, в ходе его доставления в отдел полиции после совершения преступления причинил сотруднику внутренних дел телесные повреждения, - отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела проводилось Тулунским МСО СУ СК России по Иркутской области. Материалы дела переданы в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.

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