Рабочий получил ожоги на пожаре в столярном цехе в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожар в столярном цехе в Иркутске произошел ранним утром 15 января. В 05:14 сообщение об этом поступило на телефон 101. Когда спасатели прибыли по адресу, помещение цеха было в дыму, а возле здания был обнаружен 42-летний мужчина. Рабочий получил ожоги рук и травму спины. Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение БСМП в ГКБ №3. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В результате пожара в столярном цехе был уничтожен электродвигатель вытяжки на площади одного квадратного метра, поврежден бункер для приема опилок и оконный проем на площади двух квадратных метров, - отметили в ведомстве.

В 5:30 пожарные потушили открытый огонь, который успел распространиться на площади трех квадратных метров. Предварительная причина произошедшего, а также размер ущерба и виновник устанавливаются.

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