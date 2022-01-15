Еще 323 жителя Иркутской области заболели коронавирусом 15 января Фото: Олег ЗОЛОТО

161 529 жителей Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии. За сутки подтвердилось еще 323 новых случая заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 1877 человек. В больницах на 47 пациентов стало меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 150 957 жителей Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 271, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 7329 жителей - 17 за минувшие сутки.

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