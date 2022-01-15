Полицейские разыскивают иркутянку, оплатившую покупки чужой банковской картой Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В полицию Иркутска обратилась 64-летняя женщина. Она рассказала, что потеряла банковскую карту после покупки продуктов в супермаркете на улице Трилиссера. Вскоре с ее счета начали списываться деньги. На телефон иркутянки пришло сообщение о том, что неизвестный оплатил товар на 5 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали женщину, завладевшую картой, - рассказали в ведомстве. - В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на ее задержание.

Иркутян, узнавших разыскиваемую женщину, сообщить об этом в ближайший отдел полиции, либо по телефонам дежурных частей. Кроме того, оперативники призывают подозреваемую самостоятельно явиться в полицию для дачи объяснений.

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