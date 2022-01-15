1 миллион 154 тысячи жителей Иркутской области полностью привились от COVID-19

в Приангарье всего 4 подтвержденных случая заражения омикроном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области двумя компонентами вакцины от коронавируса привились 1 миллион 154 тысячи жителей. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев. Также губернатор отметил, что президент поручил нарастить темы вакцинации, в связи с тем, что ожидается очередной всплеск заболеваемости. В том числе - новым штаммом, который довольно быстро распространяется.

- Пока в Приангарье всего 4 подтвержденных случая заражения омикроном. Но не стоит расслабляться. Вирус коварен, - обратился к жителям региона Кобзев.

По его словам, в Иркутской области имеется достаточный запас вакцины. В регионе работают 94 прививочных пункта.

Напомним, 161 529 жителей Приангарья заболели коронавирусом с начала пандемии. На 15 января подтвердилось еще 323 новых случая заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 1877 человек.

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