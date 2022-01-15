Количество заболевших омикрон-штаммом в Иркутской области увеличилось до четырех Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество заболевших омикрон-штаммом в Иркутской области увеличилось вдвое. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев. Также губернатор отметил, что новый штамм коронавируса отличается высоким уровнем заразности и быстро распространяется.

- Пока в Приангарье всего 4 подтвержденных случая заражения омикроном. Но не стоит расслабляться. Вирус коварен, - обратился к жителям региона Кобзев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иркутской области было выявлено два случая заболевания омикрон-штаммом. Оба из них были семейными.

Жителей Приангарья настоятельно просят вакцинироваться и ревакцинироваться. В регионе работают 94 прививочных пункта. На 15 января двумя компонентами вакцины от коронавируса привились 1 миллион 154 тысячи человек по всей области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Омикрон» угрожает Иркутску переполненными больницами. Врачи предупреждают, что обольщаться насчет легкости течения инфекции не стоит. (подробности)

Объединить нельзя помиловать. Главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья. Протопопова рассказала о плюсах слияния больниц в Ангарске. (подробности)